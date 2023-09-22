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Нападающий «Вашингтона» Кузнецов поделился ожиданиями от нового сезона НХЛ

Евгений постарается поскорее забыть неудачи прошлого сезона.
22 сентября 2023 12:23
автор: Виталий Стопин

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов заявил, что в новом сезоне постарается сыграет лучше, чем в прошлой кампании. «Столичные» пропустили плей-офф впервые с 2014 года.

«Я не из тех, кто получает большую зарплату и каждый день радуется жизни. Всегда ругаю себя, когда возвращаюсь домой после плохой тренировки или матча. Я не рад этому. Каждый раз, когда утром я иду в раздевалку, зная, что играю не так, как ожидают партнёры по команде, я чувствую себя плохо.

Сейчас морально я нахожусь в хорошем состоянии. Буду стараться помочь команде добиться успеха. Надеюсь, что смогу действовать эффективнее, чем в прошлом сезоне», – приводит слова Кузнецова Nova Caps.

Евгений Кузнецов в прошлом сезоне за 81 матч регулярного чемпионата набрал 55 (12+43) очков при показателе полезности «-26». Его контракт с «Вашингтоном» в зарплатой в $ 7,8 млн будет действовать еще два сезона.

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