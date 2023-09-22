Андрей Назаров: думал, что Задоров в НХЛ повзрослел, а там до сих пор детский сад

Бывший российский хоккеист, а ныне тренер Андрей Назаров отреагировал на резонансное интервью защитника «Калгари Флэймз» Никиты Задорова. В нём игрок НХЛ раскритиковал руководство страны, многих легендарных советских и российских хоккеистов, а также заявил о нежелании приезжать в Россию.

«Я посмотрел интервью с Задоровым. Думал, что Никита повзрослел, когда стал зарабатывать большие деньги, играя в НХЛ. Но, судя по его словам, в его голове до сих пор детский сад. С его интервьюером всё давно понятно, он преследует исключительно свои интересы.

Задоров, например, говорит про российских олигархов. У меня вопрос: Ротшильды, Рокфеллеры, Соросы, Трампы, Маски и их приемники не рулят миром и США? Трамп вообще был президентом Америки и хочет баллотироваться на ещё один срок. Маск тоже постоянно диктует свои правила, раздаёт команды направо и налево.

Давайте уже все вырастем и успокоимся: деньги управляют целым миром. Так было всегда, так есть сейчас и так будет в дальнейшем, — приводит слова Назарова «Чемпионат».

Никита Задоров воспитывался в академии московского ЦСКА. В 17-летнем возрасте он переехал в Канаду, где начал выступление в юниорских лигах. В 2013 году на драфте НХЛ он был выбран «Баффало Сэйбрз» в первом раунде под общим 16-м номером. В сезоне-2017/2018 Задоров стал лучшим игроком НХЛ по количеству проведённых силовых приёмов: за 77 матчей регулярного чемпионата Задоров провёл 278 хитов. Это на данный момент является лучшим показателем среди российских игроков в истории НХЛ.