Евгений Кузнецов прокомментировал свой возможной обмен из «Вашингтона»

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов прокомментировал слухи о своем возможном обмене из «столичного» клуба.

«Чтобы я пришёл и сказал: «Меняйте меня», — такого не было. Но слухи просто так из ниоткуда не возьмутся. Это уже два года всё идёт. Вроде посидели с генеральным пообщались, и пришли к выходу, что необходимо изменить ситуацию к лучшему. Чтобы не было такого ощущения, что я лишний в команде. Появилось такое ощущение? Такой разговор был у нас. И это всё складывается», — заявил Кузнецов на ютуб-канале «Скользкий Лёд».

Евгений Кузнецов в прошлом сезоне за 81 матч регулярного чемпионата набрал 55 (12+43) очков при показателе полезности «-26». Его контракт с «Вашингтоном» с зарплатой в 7,8 млн долларов будет действовать еще два сезона.