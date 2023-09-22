Главный тренер «Вашингтона» рассказал о первой совместной тренировке с Овечкиным: особенный капитан

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о капитане команды, российском нападающем Александре Овечкине после первой совместной тренировки.

«У него куча энергии, обожаю его улыбку. Не знаю, возможно, я не провёл с ним рядом достаточно времени в прошлом, чтобы знать, что это на самом деле он. Но я почувствовал, что он очень рад вернуться. Я просто скажу: «Он особенный капитан», — приводит слова специалиста пресс-служба клуба.

Отметим, что ранее спецйиалист и форвард пересекались в тренировочных лагерях, когда наставник работал с фарм-клубом «столичных» в АХЛ.