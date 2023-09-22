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Плющев призвал не пиарить Гашека в России: человек лезет в политику с пробитой головой

По мнению тренера, не стоит реагировать на высказывания бывшего голкипера.
22 сентября 2023 14:28
автор: Степан Шереметьев

Заслуженный тренер России Владимир Плющев отреагировал на заявление бывшего вратаря сборной Чехии Доминика Гашека.

Ранее хоккеист заявил, что НХЛ должна платить Украине 2–4 млрд долларов за игру россиян в лиге.

«В нашей прессе пиарят этого Гашека. Зачем это делать? Человек столько шайб головой отбил, несет все подряд, а мы зачем-то занимаемся его раскруткой. Человек лезет в политику с пробитой головой, пытается заработать себе политических баллов», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

источник: Чемпионат.com
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