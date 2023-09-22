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Ветеран СКА: слова Ротенберга о блокаде Ленинграда могут вдохновить нынешних хоккеистов

Станислав Литовко поддержал наставника армейцев.
22 сентября 2023 14:43
автор: Виталий Овсянников

Легендарный голкипер СКА 89-летний Станислав Литовко прокомментировал высказывание главного тренера санкт-петербургского СКА Романа Ротенберга после матча с череповецкой «Северсталью».

Встреча состоялась 20 сентября в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев льда. СКА прервал пятиматчевую серию из поражений. После матча Ротенберг сравнил победу своей команды с блокадой Ленинграда.

Многие известные личности раскритиковали наставника армейцев за такое сравнение.

«Что касается слов Романа Ротенберга о прорыве блокады, я понимаю, насколько это важно. Мои родители тоже были блокадниками и погибли, защищая Ленинград во время войны. Люди, у кого есть медали за оборону Ленинграда, - настоящие герои. Даже если сейчас многие хоккеисты не из нашего города, мы можем объяснить им, рассказать, за какую команду и за какой город они выступают. Я уверен, что это может вдохновить ребят. В прошлом, когда я был игроком и тренером, приходилось использовать подобную мотивацию. Бывали тяжелые игры, иногда на открытом воздухе и в мороз. Мы проигрывали после первых периодов, но в раздевалке говорили себе: 'Давайте соберемся, ребята, ведь мы ленинградцы, блокадники. Давайте выиграем этот матч.' Простые слова, но они вдохновляли нас, и мы выходили и побеждали. Я сам разговариваю с внуками, рассказываю им о войне и о том, как я пережил блокаду Ленинграда. Эти разговоры о важных моментах в жизни очень важны», - заявил Литовко в интервью изданию «Чемпионат».

В следующем матче питерские армейцы сыграют против «Амура». Игра состоится 23 сентября в 10:00 (мск).

источник: Чемпионат.com
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