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Никита Задоров: не нравится, что в Америке всех русских ровняют под одну гребёнку

Защитник «Калгари Флэймз» продолжает высказываться на неспортивые темы.
Никита Задоров: не нравится, что в Америке всех русских ровняют под одну гребёнку
22 сентября 2023 16:30
автор: Виталий Стопин
автор фото: ХК «Калгари Флэймз»

Защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров отреагировал на тот факт, что в Северной Америке на фоне геополитических событий негативно относятся к россиянам.

«Мне не нравится реакция людей в Америке. Они сейчас всех русских ровняют под одну гребёнку. Мне кажется, что это всё несправедливо. В России многие думают так же, как и я. На 100% уверен, что у миллионов моих соотечественников такое же мнение. Просто они ничего не могут сделать с происходящим. Они не способны уехать из страны и найти в США или Канаде хорошую работу, зарабатывать здесь, кормить свои семьи. Мне очень повезло, что у меня есть право быть здесь», — цитирует Задорова The Hockey News.

Никита Задоров в минувшем сезоне принял участие в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ, забросил 14 шайб и стал автором семи результативных передач при общем показателе полезности — «+10». За 10 лет выступлений в НХЛ Задоров сыграл в 567 матчах и записал на свой счёт 126 (41+85) очков при коэффициенте полезности «+12».

источник: The Hockey News
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