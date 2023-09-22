Овечкин и Мирошниченко вместе потренировались в лагере «Вашингтона». Видео

Российские игроки «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и Иван Мирошниченко провели совместную тренировку.

Сейчас столичный клуб проводит тренировочный лагерь.

Мирошниченко был выбран на драфте НХЛ «Вашингтоном» в 2022 году под 20-м номером в первом раунде.

Напомним, в 2022 году хоккеист проходил курс лечения, борясь с лимфомой Ходжкина. После успешного лечения злокачественной опухоли он вернулся в Россию и поиграл в КХЛ, после чего отправился покорять НХЛ.

В мае 2023 года он подписал полноценный контракт с командой из Вашингтона.

«Вашингтон» начнёт регулярный чемпионат НХЛ 14 октября матчем с «Питтсбург Пингвинз».