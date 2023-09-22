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Овечкин и Мирошниченко вместе потренировались в лагере «Вашингтона». Видео

Клуб проводит тренировочный лагерь.
22 сентября 2023 18:26
автор: Александр Кожевников

Российские игроки «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и Иван Мирошниченко провели совместную тренировку.

Сейчас столичный клуб проводит тренировочный лагерь.

Мирошниченко был выбран на драфте НХЛ «Вашингтоном» в 2022 году под 20-м номером в первом раунде.

Напомним, в 2022 году хоккеист проходил курс лечения, борясь с лимфомой Ходжкина. После успешного лечения злокачественной опухоли он вернулся в Россию и поиграл в КХЛ, после чего отправился покорять НХЛ.

В мае 2023 года он подписал полноценный контракт с командой из Вашингтона.

«Вашингтон» начнёт регулярный чемпионат НХЛ 14 октября матчем с «Питтсбург Пингвинз».

источник: «Советский спорт»
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