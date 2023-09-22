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«Автомобилист» обыграл «Салават Юлаев» и прервал серию из трёх поражений

Екатеринбуржцы воспользовались единственной ошибкой уфимцев.
«Автомобилист» обыграл «Салават Юлаев» и прервал серию из трёх поражений
22 сентября 2023 19:14
автор: Виталий Стопин
автор фото: ХК «Автомобилист»

22 сентября в Уфе на льду «Уфа-Арены» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между местным «Салаватом Юлаевым» и екатеринбургским «Автомобилистом». Победу со счётом 1:0 одержали гости.

Единственный гол случился на 28-й минуте матча — Уральцы выиграли вбрасывание. Защитник Владислав Леонтьев «приложился» от синей линии, а его тёска форвард Раздьяконов удачно подставил клюшку на пятаке и переправил шайбу между щитков Самонову. Примечательно, что это дебютная шайба 19-летнего россиянина в КХЛ.

«Автомобилист» прервал серию из трёх поражений кряду. После 10 матчей подопечные Николая Заварухина набрали 12 очков и занимают третье место в таблице Восточной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» за восемь матчей записал себе в актив 10 очков и сейчас располагается на пятом месте на Востоке.

источник: «Советский спорт»
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