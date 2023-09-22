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Владимир Крикунов: СКА спокойно достанет лидеров и поднимется наверх

Санкт-петербургский клуб провалил начало нынешнего сезона КХЛ.
22 сентября 2023 19:48
автор: Виталий Стопин

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнение о выступлении СКА на старте нынешнего сезона КХЛ. 20 сентября петербургский клуб прервал серию из пяти поражений, обыграв дома череповецкую «Северсталь» (4:1).

«Сейчас идёт только начало сезона. А причины неудачного старта СКА я объясняю тем, что в команду пришло очень много новых хоккеистов, ребята ещё не притёрлись друг к другу, еще не налажены взаимодействия в тройках, пятёрках.

Однако в в СКА очень квалифицированный подбор игроков, и, как мне кажется, что питерцы поднимутся наверх и всё у них будет нормально. Скорей всего, у питерских армейцев был спад, от которого не застрахован ни один клуб. Вот у санкт-петербургского клуба он случился в начале сезона.

Так обычно бывает, когда сильная команда проигрывает пять, шесть, максимум семь матчей, а потом она по любому идёт вверх. Мне кажется, СКА спокойно достанет лидеров и поднимется наверх турнирной таблицы по итогам регулярного сезона. Главное для всех команд без исключения — это то, как ты выступишь в плей-офф», — приводит слова Крикунова «Московский Комсомолец».

На данный момент СКА набрал шесть очков и занимает девятое место в таблице Западной конференции.

источник: «Московский комсомолец»
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