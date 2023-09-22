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Виктор Козлов заявил, что «Автомобилист» был более удачлив в матче с «Салаватом Юлаевым»

Уфимцы уступили сопернику с минимальным счётом.
22 сентября 2023 21:02
автор: Денис Владимиров

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с екатеринбургским «Автомобилистом» (0:1).

«Неплохое начало с нашей стороны, контролировали шайбу. Соперник был более удачливый. Было много позитивных моментов, от которых мы будем отталкиваться. У нас были качественные моменты, не хватило хладнокровия, чтобы их реализовать», — цитирует Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».

Уфимский клуб с десятью очками занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» с 12-ю баллами располагается на пятой третьей строчке.

источник: ХК «Салават Юлаев»
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