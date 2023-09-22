Тренер «Каролины» Бриндамор: Свечников будет играть, когда будет чувствовать себя на 100%

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор ответил на вопрос о восстановлении российского форварда Андрея Свечникова после травмы.

«Многое зависит от него, медицинского и тренерского персонала команды. Когда он будет чувствовать себя на 100% и ему дадут зелёный свет, он будет в игре. Но пока мы будем оценивать его состояние каждый день. Он уже тренируется, и это отличный знак», — цитирует Бриндамора ESPN.

23-летний Свечников выступает за «Каролину» с 2018 года. Он был выбран на драфте НХЛ - 2018 под общим вторым номером.

В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2022/23 россиянин сыграл 64 матча, в которых забросил 23 шайбы и отдал 32 результативные передачи. В марте он получил травму передней крестообразной связки.