Минское «Динамо» обыграло «Витязь» в домашнем матче КХЛ

Минское «Динамо» обыграло подмосковный «Витязь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В составе победителей шайбы забросили Роман Горбунов (19-я минута), Сэм Анас (28) и Владислав Кодола (56). У гостей авторам точных бросков стали Станислав Яровой (16) и Илья Аркалов (52).

«Динамо» прервало пятиматчевую серию из поражений. Минчане с семью очками занимают восьмое место в таблице Западной конференции. «Витязь» проиграл седьмой матч подряд и с тремя баллами располагается на 11-й строчке на Западе.