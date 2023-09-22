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Минское «Динамо» обыграло «Витязь» в домашнем матче КХЛ

Белорусский клуб вошёл в зону плей-офф.
22 сентября 2023 21:59
автор: Денис Владимиров

Минское «Динамо» обыграло подмосковный «Витязь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В составе победителей шайбы забросили Роман Горбунов (19-я минута), Сэм Анас (28) и Владислав Кодола (56). У гостей авторам точных бросков стали Станислав Яровой (16) и Илья Аркалов (52).

«Динамо» прервало пятиматчевую серию из поражений. Минчане с семью очками занимают восьмое место в таблице Западной конференции. «Витязь» проиграл седьмой матч подряд и с тремя баллами располагается на 11-й строчке на Западе.

источник: «Советский спорт»
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