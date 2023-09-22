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Капризов заявил, что хочет увеличить количество хороших матчей в новом сезоне

Россиянин остался недоволен прошлым плей-офф.
22 сентября 2023 22:08
автор: Денис Владимиров

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов поделился ожиданиями от предстоящего сезона НХЛ.

«Я планирую стать лучше в этом сезоне. И избежать тех ошибок, которые совершил в прошлом плей-офф. Сделать каждый матч, каждый сезон более стабильными. Провести намного больше хороших встреч, чем провальных», — цитирует Капризова The Athletic.

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2021 года. В прошлом сезоне 26-летний россиянин сыграл 67 матчей в регулярном чемпионате, в которых забросил 40 шайб и сделал 35 результативных передач. В шести играх плей-офф он отметился одним голом.

По итогам регулярного чемпионата форвард стал лучшим снайпером и бомбардиром команды.

источник: The Athletic
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