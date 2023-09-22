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Эрик О'Делл считает, что слухи о проблемах Гусева с алкоголем являются фейковыми

Летом российский форвард сменил СКА на «Динамо».
22 сентября 2023 22:30
автор: Денис Владимиров

Канадский форвард московского «Динамо» Эрик О'Делл прокомментировал информацию, согласно которой форвард Никита Гусев был выведен из состава санкт-петербургского СКА из-за пристрастия к пиву.

«В России больше раздувают из мухи слона. У нас такое тоже немного обсуждали бы, но не на первых полосах газет. Тут к этому серьёзнее относятся. Но я думаю, это фейковые новости», — приводит слова О'Делла «Чемпионат».

В прошлом сезоне Гусев был выведен из состава СКА после второго матча серии 1/2 финала плей-офф КХЛ с московским ЦСКА (2:1). СМИ сообщали, что форвард был отстранён из-за «определённой зависимости, имеющей отношение к употреблению пива».

В середине июля Гусев подписал однолетний контракт с «Динамо».

источник: Чемпионат.com
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