Форвард «Динамо» О'Делл: не вижу ничего такого, если люди будут знать зарплаты игроков КХЛ

Канадский форвард московского «Динамо» Эрик О'Делл рассказал о своём отношении к тому, что зарплаты хоккеистов команд КХЛ не предают публичной огласке.

«Как отношусь к публикации зарплат игроков в КХЛ? Мне кажется, ничего такого, если люди будут знать зарплаты. На самом деле, не знаю, почему здесь не публикуют зарплаты, лично мне всё равно», — приводит слова О'Делла «Чемпионат».

О'Делл выступает за «Динамо» с сезона-2021/22. Ранее 33-летний хоккеист выступал в КХЛ за новосибирскую «Сибирь», «Сочи» и магнитогорский «Металлург». Всего в лиге он провёл 332 матча и набрал 207 (97 шайб + 110) очков.