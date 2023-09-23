«Что значит, Кузнецов заслуживает ещё одного шанса?». Овечкин — о своем одноклубнике

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос журналиста о том, заслуживает ли его одноклубник Евгений Кузнецов ещё одного шанса, после провала в прошлом сезоне.

«Что значит, Кузнецов заслуживает ещё одного шанса? Он — важная часть команды. И про Тома Уилсона ходило много слухов, и о Кузе, но уверен, он хорошо себя проявит, потому что в прошлом году он тоже был травмирован. Тяжело, когда у тебя травма и ты не можешь играть на 100%», — цитирует Овечкина пресс-служба «Вашингтона».

Евгений Кузнецов в прошлом сезоне за 81 матч регулярного чемпионата набрал 55 (12+43) очков при показателе полезности «-26». Его контракт с «Вашингтоном» с зарплатой в 7,8 млн долларов будет действовать еще два сезона.