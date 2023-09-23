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Инсайдер НХЛ заявил, что «Тампа» готова расстаться со Стэмкосом

Хоккеист дважды выигрывал Кубок Стэнли в составе «молний».
23 сентября 2023 09:08
автор: Александр Поволоцкий

Нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос может покинуть команду после завершения предстоящего чемпионата НХЛ.

Отметим, что контракт 33-летнего хоккеиста с ежегодной зарплатой 8,5 млн долларов рассчитан до конца сезона-2023/2024.

«Я узнaл это от некоторых хоккеистов «Тампы» и людей из оргaнизации. Некоторые из них скaзали мне о существующем у них убеждeнии, что руководство «Тампы» не раcстроится, если Стивен уйдёт из клубa», – приводит Open Ice слова инсайдера НХЛ Эллиота Фридмана.

Ранее в СМИ капитан «Тампы» заявил, что разочарован отсутствием переговоров о новом соглашении с клубом.

источник: «Советский спорт»
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В 2018 году Александр и Евгений выиграли Кубок Стэнли в составе «Вашингтона».
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