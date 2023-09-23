ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

СКА обыграл на выезде «Амур», Гальченюк оформил первый дубль в КХЛ

Армейцы прервали серию поражений.
23 сентября 2023 12:20
автор: Александр Поволоцкий

СКА нанес поражение «Амуру» со счётом 4:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе коллектива из Санкт-Петербурга дубль оформил нападающий Алекс Гальченюк. Он отличился на 37-й и 52-й минутах. Американский форвард армейцев забросил свои первые шайбы в КХЛ.

По голу в активе Владимира Алистрова (2-я) и Василия Глотова (57-я).

Таким образом, СКА одержал первую победу за последние пять матчей, набрал 8 очков в девяти играх и поднялся на 7-е место в таблице Западной конференции. «Амур» идет 9-м на Востоке. У приморской команды восемь очков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) - СКА (Санкт-Петербург) - 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Голы: Алистров, 01:16; Гальченюк, 36:16; 51:56; Глотов, 56:58.

источник: «Советский спорт»
Московское «Динамо» одержало победу над «Адмиралом» в матче КХЛ
Встреча завершилась со счётом 5:4.
23.09.2023 12:18
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
В Австралии завершился первый предсезонный матч НХЛ, в котором «Аризона» победила «Лос-Анджелес»
Счёт матча 4:3.
23.09.2023 09:50
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Инсайдер НХЛ заявил, что «Тампа» готова расстаться со Стэмкосом
Хоккеист дважды выигрывал Кубок Стэнли в составе «молний».
23.09.2023 09:08
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Что значит, Кузнецов заслуживает ещё одного шанса?». Овечкин — о своем одноклубнике
В 2018 году Александр и Евгений выиграли Кубок Стэнли в составе «Вашингтона».
23.09.2023 08:29
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Форвард «Динамо» О'Делл: не вижу ничего такого, если люди будут знать зарплаты игроков КХЛ
Канадец выступает в России с 2016 года.
22.09.2023 23:44
Хоккей
автор: Денис Владимиров
Эрик О'Делл считает, что слухи о проблемах Гусева с алкоголем являются фейковыми
Летом российский форвард сменил СКА на «Динамо».
22.09.2023 22:30
Хоккей
автор: Денис Владимиров
Капризов заявил, что хочет увеличить количество хороших матчей в новом сезоне
Россиянин остался недоволен прошлым плей-офф.
22.09.2023 22:08
Хоккей
автор: Денис Владимиров
Минское «Динамо» обыграло «Витязь» в домашнем матче КХЛ
Белорусский клуб вошёл в зону плей-офф.
22.09.2023 21:59
Хоккей
автор: Денис Владимиров
Тренер «Каролины» Бриндамор: Свечников будет играть, когда будет чувствовать себя на 100%
В марте россиянин порвал крестообразную связку.
22.09.2023 21:27
Хоккей
автор: Денис Владимиров
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.