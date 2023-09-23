СКА обыграл на выезде «Амур», Гальченюк оформил первый дубль в КХЛ

СКА нанес поражение «Амуру» со счётом 4:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе коллектива из Санкт-Петербурга дубль оформил нападающий Алекс Гальченюк. Он отличился на 37-й и 52-й минутах. Американский форвард армейцев забросил свои первые шайбы в КХЛ.

По голу в активе Владимира Алистрова (2-я) и Василия Глотова (57-я).

Таким образом, СКА одержал первую победу за последние пять матчей, набрал 8 очков в девяти играх и поднялся на 7-е место в таблице Западной конференции. «Амур» идет 9-м на Востоке. У приморской команды восемь очков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) - СКА (Санкт-Петербург) - 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Голы: Алистров, 01:16; Гальченюк, 36:16; 51:56; Глотов, 56:58.