Московское «Динамо» одержало победу над «Адмиралом» в матче КХЛ

Во Владивостоке подошёл к концу матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Адмирал» сыграл против московского «Динамо».

Отметим, что встреча закончилась со счётом 5:4 в пользу бело-голубых.

Авторами заброшенных шайб в составе победителей стали Джордан Уэл, Павел Кудрявцев, Иван Муранов, Джордан Уэл и Эрик О'Делл.

За «Адмирал» отличились Александр Шевченко, Егор Никитин и Алексей Соловьев (дубль).

В следующем матче 25 сентября «Адмирал» сыграет дома против СКА. Московское «Динамо» в этот же день проведет гостевую игру против новосибирской «Сибири».