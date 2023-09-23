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Московское «Динамо» одержало победу над «Адмиралом» в матче КХЛ

Встреча завершилась со счётом 5:4.
23 сентября 2023 12:18
автор: Виталий Овсянников

Во Владивостоке подошёл к концу матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Адмирал» сыграл против московского «Динамо».

Отметим, что встреча закончилась со счётом 5:4 в пользу бело-голубых.

Авторами заброшенных шайб в составе победителей стали Джордан Уэл, Павел Кудрявцев, Иван Муранов, Джордан Уэл и Эрик О'Делл.

За «Адмирал» отличились Александр Шевченко, Егор Никитин и Алексей Соловьев (дубль).

В следующем матче 25 сентября «Адмирал» сыграет дома против СКА. Московское «Динамо» в этот же день проведет гостевую игру против новосибирской «Сибири».

источник: «Советский спорт»
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