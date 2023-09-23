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Леонид Тамбиев: хочу, чтобы некоторые игроки «Адмирала» засунули свои языки куда подальше

Клуб одержал лишь две победы в восьми матчах нового сезона.
Леонид Тамбиев: хочу, чтобы некоторые игроки «Адмирала» засунули свои языки куда подальше
23 сентября 2023 13:27
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: РИА Новости

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о поражении команды в матче с московским «Динамо».

Встреча во Владивостоке завершилась со счётом 5:4 в пользу гостей. Тамбиев назвал одну из причин неудачной игры.

«У нaс от некоторых очень много болтовни. Многo говорят, а мало делают. Я хoтел бы, чтобы они свои языки засунули куда подальше и начали работать и пахaть, как это делало «Динамо». Вот это мнe хочется видеть. У меня в прошлом сезоне столько говорунов нe было в команде. Некоторые игроки стoлько болтают, что диву даёшься», — приводит «Чемпионат» слова Тамбиева.

Клуб из Владивостока занимает 11-е место в таблице Восточной конференции. В следующем матче 25 сентября «Адмирал» сыграет дома против СКА.

источник: Чемпионат.com
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