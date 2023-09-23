«Команды пока нет. Есть группа хоккеистов». Мартемьянов — об «Амуре»

Российский специалист Андрей Мартемьянов, возглавляющий ХК «Амур», прокомментировал поражение своей команды в домашней игре против СКА (0:4).

«Чем объясняю спад лидеров на бумаге? Дело в психологии, люди играли в один хоккей, сейчас требуется другой хоккей. Надо им самих с себя спросить, что я хочу сделать для команды? Команды пока нет. Есть группа хоккеистов. Как бы жёстко это ни звучало, но команды пока я не вижу. Характер надо вырабатывать, биться до конца», — цитирует Мартемьянова издание «Чемпионат».

Напомним, сегодня, 23 сентября, состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором СКА нанес поражение «Амуру» со счётом 4:0. В составе коллектива из Санкт-Петербурга дубль оформил нападающий Алекс Гальченюк. «Амур» располагается на 9-м в Восточной конференции с 8 очками в активе.