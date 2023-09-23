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«Такие примеры нужны молодёжи». Крикунов – о словах Ротенберга про блокаду Ленинграда

Заслуженный тренер России поддержал наставника СКА.
23 сентября 2023 14:08
автор: Виталий Овсянников

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал высказывание главного тренера санкт-петербургского СКА Романа Ротенберга после матча с череповецкой «Северсталью».

Встреча состоялась 20 сентября в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев льда. СКА прервал пятиматчевую серию из поражений. После матча Ротенберг сравнил победу своей команды с блокадой Ленинграда.

Многие известные личности раскритиковали наставника армейцев за такое сравнение.

«Роман Ротенберг сравнил хоккей с блокадой Ленинграда? Я не понимаю, зачем вы про это спрашиваете. Ветераны СКА, сам Роман всё давно объяснили – я читал их высказывания. Тут нет сравнения – такие примеры нужны молодым хоккеистам, особенно тем, кто не знает историю. Мы обязаны рассказывать это молодому поколению про такие события, чтобы люди знали, как трудно может быть и как из этих трудностей нужно выбраться», — заявил Крикунов в интервью «Чемпионату».

После победы над «Северсталь», СКА взял верх над «Амуром» в гостевой встрече со счётом 4:0.

источник: Чемпионат.com
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