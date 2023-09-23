«Спартак» обыграл в овертайме «Трактор» благодаря голу Порядина

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались «Спартак» и челябинский «Трактор».

Встреча завершилась в овертайме победой красно-белых со счётом 3:2.

В основное время у »Спартака» дубль оформил Шейн Принс. Нападающий отличился на 25-й и 42-й минутах. У «Трактора» шайбы забросили Александр Рыков (19-я) и Антон Бурдасов (45-я).

Победу московской команде принёс точный бросок Павла Порядина на 65-й минуте матча.

«Спартак» занимает 3-е место в таблице Западной конференции, набрав 13 очков в 10 матчах. «Трактор» идёт 7-м на Востоке. У челябинской команды десять очков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) - »Трактор» (Челябинск) - 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Принс, 24:20; 41:17; Порядин; 64:3 - Рыков, 19:00; Бурдасов, 44:57.