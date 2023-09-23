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Кузнецов рассказал, что ожидает от «Вашингтона» в предстоящем сезоне НХЛ

Регулярный чемпионат лиги стартует в октябре.
23 сентября 2023 16:43
автор: Глеб Шевяков

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился своими ожиданиями от выступления команды в текущем составе.

«Какие ожидания от нынешней команды, состава? Кубок Стэнли! (смеётся) Я хочу выйти в плей-офф. У нас самый глубокий состав из «середнячков». Мы можем играть творчески с таким составом. Ожидания, должно быть, будут очень высокими. Болельщики ставят на нас. Мы должны вселить уверенность, что сможем поднять планку ещё выше. Всё зависит от нас», — приводит слова 31-летнего хоккеиста пресс-служба столичного клуба.

Кузнецов был выбран «Вашингтоном» на драфте в 2010 году в первом раунде под номером 26. Россиянин присоединился к клубу НХЛ в 2014 году. В прошедшем сезоне в составе «кэпс» он принял участие в 81 матче и набрал 55 (12+43) очков.

Кузнецову светит обмен из «Вашингтона». Овечкин против!

источник: ХК «Вашингтон Кэпиталс»
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