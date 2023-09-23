«Лада» обыграла «Куньлунь» в матче с шестью шайбами

«Лада» на своей площадке победила «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Очная встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Остап Сафин (7-я минута), Алексей Ожгихин (9), Павел Колтыгин (27), Донат Стальнов (45) и Скотт Космачук (48). Клуб из Пекина ответил голом Нолана Мойла (11).

Таким образом, «Лада» одержала четвёртую победу кряду в КХЛ и занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Кунльлунь» располагается на шестом месте на Западе.

КХЛ. Регулярный чемпионат.

«Лада» (Тольятти) – «Куньлунь» (Пекин) – 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)

Голы: Сафин, 06:31; Ожгихин, 08:57; Колтыгин, 26:58 (мен.); Стальнов, 44:23; Космачук, 47:58 – Мойл, 10:45.