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ЦСКА обыграл «Локомотив», прервав четырехматчевую победную серию соперника

Армейцы остановили железнодорожников.
23 сентября 2023 19:14
автор: Максим Скороходов

ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Локомотив» со счётом 2:1.

У столичной команды забивали Павел Карнаухов (3-я минута) и Максим Соркин (38), в составе клуба из Ярославля шайбу забросил Артур Каюмов (8).

Армейцы набрали 9 очков и поднялись на Западе на седьмое место, где железнодорожники с 12 очками двенадцатые, красно-зеленые прервали четырехматчевую победную серию.

«Локомотив» 25 сентября примет «Металлург», ЦСКА на следующий день сыграет дома против «Северстали».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) - ЦСКА (Москва) - 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Голы: Каюмов, 07:34 - Карнаухов, 02:40; Соркин, 18:00

источник: «Советский спорт»
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