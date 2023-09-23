ЦСКА обыграл «Локомотив», прервав четырехматчевую победную серию соперника

ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Локомотив» со счётом 2:1.

У столичной команды забивали Павел Карнаухов (3-я минута) и Максим Соркин (38), в составе клуба из Ярославля шайбу забросил Артур Каюмов (8).

Армейцы набрали 9 очков и поднялись на Западе на седьмое место, где железнодорожники с 12 очками двенадцатые, красно-зеленые прервали четырехматчевую победную серию.

«Локомотив» 25 сентября примет «Металлург», ЦСКА на следующий день сыграет дома против «Северстали».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) - ЦСКА (Москва) - 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Голы: Каюмов, 07:34 - Карнаухов, 02:40; Соркин, 18:00