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«Нефтехимик» в овертайме вырвал победу у «Авангарда» в матче КХЛ

Команды встречались на «Нефтехим-Арене» в Нижнекамске.
23 сентября 2023 19:23
автор: Глеб Шевяков

«Нефтехимик» дома победил «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Основное время завершилось со счётом 1:1.

За домашнюю команду заброшенной шайбой отметился Илья Хохлов (1-я минута). Гости ответили голом Ивана Николишина (11).

В овертайме победную шайбу забросил игрок нижнекамского клуба Андрей Белозеров (65).

В настоящий момент «Авангард» с 11 очками занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» находится на последней, 12-й строчке, имея в своём активе пять очков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Авангард» (Омск) - 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Хохлов, 00:55; Белозёров, 64:59 (бол.) – Николишин, 10:49

источник: «Советский спорт»
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