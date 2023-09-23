«Северсталь» победила «Металлург» в серии буллитов, отыгравшись со счёта 0:3

Хоккеисты «Северстали» на своей площадке одержали волевую победу над «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Основное время встречи завершилось со счётом 4:4.

За череповецкий клуб шайбы забросили Адам Лишка (23-я минута), Александр Скоренов (27), Данил Аймурзин (45) и Никита Седов (50). За магнитогорскую команду голы забили Жан-Себастьен Ди (3) и Денис Зернов (6), Максим Карпов оформил дубль (1, 58).

В серии буллитов сильнее оказались «сталевары» – 3:0.

Таким образом, «Северсталь» набирает восемь очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Металлург» по-прежнему идёт на первой строчке на Востоке, имея в своём активе 16 очков.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) – «Металлург» (Магнитогорск) – 5:4 Б (0:3, 2:0, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Лишка 22:43; Скоренов, 26:26; Аймурзин, 44:37; Седов, 49:23; Пилипенко (победный буллит) – Карпов 0:29, 57:04; Жан-Себастьен, 02:00; Зернов, 5:47.