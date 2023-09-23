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«Всё идёт от головы». Сергей Федотов – о победе над «Локомотивом»

ЦСКА набирает ход.
23 сентября 2023 22:36
автор: Тимур Пацюк

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (2:1).

«Поздравляю наших болельщиков с победой. Уверен, они ждали именно такой игры все 60 минут. Постараемся двигаться с ребятами в правильном направлении. Я верю в наш коллектив, мы стали чуточку мобильнее и злее в некоторых моментах.

Всё идёт от головы. Дай Бог мы построим что-то более длинное, не одну игру, а две, три, пять или десять побед», - приводит слова главного тренера армейцев пресс-служба КХЛ.

Напомним, подопечные Сергея Фёдорова являются действующими обладателями Кубка Гагарина. В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА с 9 очками занимает седьмое место.

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