«Немного отпустили нить игры». Разин – о поражении «Северстали» после 3:0 к 6-й минуте

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью». «Магнитка» вела 3:0 к 6-й минуте, но уступила по буллитам – 4:5 Б.

«При хорошей игре результат плачевный. Поздравляю «Северсталь», ребята боролись, показали практически стопроцентную реализацию моментов. Мы немного отпустили нить игры во втором периоде. При такой поддержке трибун молодые ребята понеслись вперёд. Плюс фарт был не на нашей стороне. Все отскоки были не в нашу сторону. Так бывает», - заявил Разин на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, у «Металлурга» по голу забили Жан-Себастьен Ди, Денис Зернов, дубль оформил Максим Карпов. В составе череповецкого клуба забивали Адам Лишка, Александр Скоренков, Данил Аймурзин, Никита Седов. Победный буллит на счету Кирилла Пилипенко.