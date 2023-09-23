Разин оценил игру «Северстали» под руководством Козырева

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил игру «Северстали» под руководством Андрея Козырева. Ранее Разин пять лет отработал в череповецком клубе.

«Похожа ли сегодняшняя «Северсталь» на ту, которой я руководил? Команда здесь совсем другая. С прошлого сезона осталось-то человек десять. Новый тренерский штаб, они видят хоккей по-своему. Совсем другая тактика, совсем другая игра. Она зрелищная», - заявил специалист на пресс-конференции.

Сегодня, 23 сентября, «Магнитка» уступила «Северстали» в серии буллитов – 4:5 Б. При этом уже к 6-й минуте «Металлург» вёл 3:0.

В турнирной таблице Востока подопечные Разина с 16 очками занимают первое место. У «Северстали» на Западе 9 очков и восьмая строчка.