Евгений Малкин: в «Питтсбурге» многое изменилось, мы стали сильнее, чем в прошлом сезоне

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался об изменениях в клубе по сравнению с минувшим сезоном НХЛ, когда «пингвины» не сумели пробиться в плей-офф.

«Я думаю, мы стали сильнее. Наша цель - плей-офф. В этом году мы многое изменили. Я надеюсь, что это поможет команде стать лучше. Мы недовольны прошлым годом, это точно. Организация, владельцы, тренеры, игроки - мы здесь для того, чтобы побеждать. Это новые партнёры по команде, новые лица. Мы стараемся быть лучше каждый день», - приводит слова Малкина сайт НХЛ.

Напомним, после неудач в прошлом году «Пингвинз» уволили генерального менеджера Рона Хекстолла и его помощника Криса Прайора, а также президента по хоккейным операциям Брайана Бурка.