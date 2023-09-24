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Кожевников иронично прокомментировал скандальное интервью Задорова

Легенда советского хоккея не стал сильно «проходиться» по Никите.
Кожевников иронично прокомментировал скандальное интервью Задорова
24 сентября 2023 09:35
автор: Виталий Стопин
автор фото: РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников высказался насчёт резонансного интервью защитника «Калгари Флеймз» Никиты Задорова.

«Я посмотрел интервью Задорова. И сделал напрасно — потерял время... В интервью была только нудная политика, а подобной „пургой“ сейчас забит весь интернет. Задоров сразу сказал, что ненавидит пропаганду от CNN, но затем полтора часа пересказывал штампы именно этого канала. Забавный он всё-таки парень!

Вообще у этого дуэта был шанс собрать все рейтинги. Ведущий, у которого любимая тема — заднеприводная. С другой — единственный российский хоккеист, который кружил по НХЛ с разноцветным флагом. Наверное, ждал парада (смеётся). Так что вот где непорядок! Тему СВО они отработали, а о втором пункте обязательной американской программы — забыли. Предупреждаю, что теперь их могут привлечь по статье — за отсутствие ЛГБТ-пропаганды (смеётся)», — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.

В интервью Задорова заявил о том, что слова Кожевникова для СМИ за эксперта пишут специальные люди.

источник: Russia-Hockey.ru
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