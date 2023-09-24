«Салават», пытаясь попиариться, сам себе отвесил леща». Кожевников – о словах Баширова

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями в преддверии «зелёного дерби» в регулярном чемпионате КХЛ.

«Я был в шоке, когда после первого дерби прочитал слова гендиректора «Салавата Юлаева» о том, что они дали «Ак Барсу» леща. Послушайте, с уважением отношусь к Баширову, но в профессиональном спорте он дилетант. И слова про леща - показатель.

Нельзя давать оппоненту лишних козырей, дополнительно его мотивировать. А «Салават», пытаясь пропиариться, это сделал! И сам себе отвесил леща», - цитирует Кожевникова Russia-hockey.

Напомним, матч «Ак Барс» - «Салават Юлаев» состоится сегодня, 24 сентября, на «Татнефть-Арене». Начало – в 17:00 мск.