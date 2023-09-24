ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Салават», пытаясь попиариться, сам себе отвесил леща». Кожевников – о словах Баширова

Страсти перед матчем в Казани накаляются.
24 сентября 2023 10:02
автор: Тимур Пацюк

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями в преддверии «зелёного дерби» в регулярном чемпионате КХЛ.

«Я был в шоке, когда после первого дерби прочитал слова гендиректора «Салавата Юлаева» о том, что они дали «Ак Барсу» леща. Послушайте, с уважением отношусь к Баширову, но в профессиональном спорте он дилетант. И слова про леща - показатель.

Нельзя давать оппоненту лишних козырей, дополнительно его мотивировать. А «Салават», пытаясь пропиариться, это сделал! И сам себе отвесил леща», - цитирует Кожевникова Russia-hockey.

Напомним, матч «Ак Барс» - «Салават Юлаев» состоится сегодня, 24 сентября, на «Татнефть-Арене». Начало – в 17:00 мск.

источник: Russia Hockey
Сидни Кросби: не думаю, что после 150 очков в прошлом сезоне для Макдэвида есть что-то недоступное
Можно попробовать пробить планку ещё выше.
24.09.2023 11:13
Хоккей
автор: Тимур Пацюк
«Металлург» совершил обмен нападающими с «Северсталю»
Команда из Череповца 23 сентября обыграла «Магнитку» со счётом 5:4.
24.09.2023 10:51
Хоккей
Две голевые передачи Гаврикова помогли «Лос-Анджелесу» обыграть «Аризону» в предсезонном матче НХЛ
Игра прошла в Австралии.
24.09.2023 10:15
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Кожевников иронично прокомментировал скандальное интервью Задорова
Кожевников иронично прокомментировал скандальное интервью Задорова
Легенда советского хоккея не стал сильно «проходиться» по Никите.
24.09.2023 09:35
Хоккей
автор: Виталий Стопин
«Сент-Луис» уступил «Аризоне» в предсезонном матче НХЛ, несмотря на гол Торопченко
Сезон стартует 10 октября.
24.09.2023 09:18
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Евгений Малкин: в «Питтсбурге» многое изменилось, мы стали сильнее, чем в прошлом сезоне
«Пингвины» провели чистку в менеджменте команды.
24.09.2023 08:23
Хоккей
автор: Тимур Пацюк
Разин оценил игру «Северстали» под руководством Козырева
Андрей Владимирович руководил череповчанами 5 лет.
23.09.2023 22:55
Хоккей
автор: Тимур Пацюк
«Немного отпустили нить игры». Разин – о поражении «Северстали» после 3:0 к 6-й минуте
«Магнитка» сама отдала победу.
23.09.2023 22:51
Хоккей
автор: Тимур Пацюк
«Всё идёт от головы». Сергей Федотов – о победе над «Локомотивом»
ЦСКА набирает ход.
23.09.2023 22:36
Хоккей
автор: Тимур Пацюк
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.