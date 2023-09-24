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Сидни Кросби: не думаю, что после 150 очков в прошлом сезоне для Макдэвида есть что-то недоступное

Можно попробовать пробить планку ещё выше.
24 сентября 2023 11:13
автор: Тимур Пацюк

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался о результативности нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.

В регулярке минувшего сезона НХЛ Коннор забросил 64 шайбы и отдал 89 результативных передач в 82 матчах. Это лучший результат с 1996 года, когда 161 очко набрал Марио Лемье.

«Я не ожидал, что Макдэвид достигнет 150 очков, но он нашел способ подняться на эту высоту. Не думаю, что теперь по части цифр для него есть что-то недоступное.

170 очков? Он снова найдёт варианты, как стать ещё лучше. Поэтому я бы против него не ставил», — приводит слова Кросби пресс-служба НХЛ.

источник: NHL (НХЛ)
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