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Российские нападающие Чинахов и Пономарев получили травмы в ходе предсезонки НХЛ

Первая игра чемпионата состоится 10 октября.
24 сентября 2023 11:31
автор: Александр Поволоцкий

Два российских нападающих приостановили подготовку к регулярному чемпионату НХЛ.

Как сообщает на своей странице в соцсети журналист Кори Лавалетт, 21-летний хоккеист получил небольшое повреждение. Сроки возвращения Пономарёва на лёд не уточняются. Форвард выступает за «Каролину».

Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов выбыл из строя из-за травмы спины, но должен вернуться в строй в ближайшее время.

В минувшем сезоне Пономарев не выходил на лед в НХЛ, Чинахов провёл 30 матчей, в которых набрал 13 (4+9) очков.

источник: «Советский спорт»
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