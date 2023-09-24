Российские нападающие Чинахов и Пономарев получили травмы в ходе предсезонки НХЛ

Два российских нападающих приостановили подготовку к регулярному чемпионату НХЛ.

Как сообщает на своей странице в соцсети журналист Кори Лавалетт, 21-летний хоккеист получил небольшое повреждение. Сроки возвращения Пономарёва на лёд не уточняются. Форвард выступает за «Каролину».

Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов выбыл из строя из-за травмы спины, но должен вернуться в строй в ближайшее время.

В минувшем сезоне Пономарев не выходил на лед в НХЛ, Чинахов провёл 30 матчей, в которых набрал 13 (4+9) очков.