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«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в «зелёном дерби»

Встреча прошла в Казани.
24 сентября 2023 19:21
автор: Степан Шереметьев

«Ак Барс» оказался сильнее «Салавата Юлаева» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу казанского клуба.

В составе победителей отличились Станислав Галиев, Кирилл Петров, Илья Сафонов и Никита Евсеев. Уфимцы ответили заброшенными шайбами в исполнении Вячеслава Лещенко, Динара Хафизуллина.

Казанцы одержали третью победу подряд в регулярном чемпионате.

Таким образом, «барсы» взяли реванш за поражение (3:2) в первом матче «зелёного дерби» в Уфе в этом сезоне. Матч в Казани стал 93-м в противостоянии между этими командами, «Ак Барс» укрепил преимущество по победам (50 — 43).

источник: «Советский спорт»
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