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Шайба Бокуна помогла «Торпедо» победить минское «Динамо» в гостевом матче КХЛ

Команды провели встречу в столице Беларуси.
Шайба Бокуна помогла «Торпедо» победить минское «Динамо» в гостевом матче КХЛ
24 сентября 2023 19:27
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ХК "Торпедо"

Хоккеисты «Торпедо» на выезде одержали победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Очная встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу нижегородцев.

За команду победителей шайбы забросили Максим Летунов (18-я минута), Василий Атанасов (19), Николай Коваленко (33) и Даниил Бокун (49). За белорусский клуб голами отметились Арсений Бринкман (39), Ник Меркли (45) и Роман Горбунов (49).

Таким образом, «Торпедо» набирает 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» из Минска идёт на десятой строчке с семью очками.

источник: «Советский спорт»
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