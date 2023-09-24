Шайба Бокуна помогла «Торпедо» победить минское «Динамо» в гостевом матче КХЛ

Хоккеисты «Торпедо» на выезде одержали победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Очная встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу нижегородцев.

За команду победителей шайбы забросили Максим Летунов (18-я минута), Василий Атанасов (19), Николай Коваленко (33) и Даниил Бокун (49). За белорусский клуб голами отметились Арсений Бринкман (39), Ник Меркли (45) и Роман Горбунов (49).

Таким образом, «Торпедо» набирает 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» из Минска идёт на десятой строчке с семью очками.