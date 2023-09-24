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Виктор Козлов назвал причины поражения «Салавата Юлаева» в матче с «Ак Барсом»

«Зелёное дерби» осталось за казанцами.
24 сентября 2023 20:56
автор: Денис Владимиров

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом».

Встреча состоялась 24 сентября и завершилась со счётом 4:2 в пользу клуба из Татарстана.

«Первый период – не забили гол в большинстве, много было потерь на синей линии, были проблемы с выходом из-под давления. В третьем периоде – два хороших гола в большинстве, пытались вернуться в игру, перешли на три звена, но не хватило», – цитирует Козлова «Чемпионат».

«Ак Барс» с 14 очками занимает второе место в таблице Восточной конференции, «Салават Юлаев» с десятью баллами находится на седьмой строчке.

В следующем матче «Ак Барс» 26 сентября в гостях сыграет с минским «Динамо». «Салават Юлаев» днём позже на домашней арене примет челябинский «Трактор».

источник: Чемпионат.com
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