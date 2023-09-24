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Квартальнов высказался поражении минского «Динамо» от «Торпедо»в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу нижегородского клуба.
24 сентября 2023 23:34
автор: Степан Шереметьев

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от «Торпедо» (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Остаются проблемы при игре в меньшинстве. Пропустили дважды в неравных составах. К сожалению, сразу же после нашего третьего гола пропустили. Обычно такие матчи выигрываются. Но все перевернулось. Может, есть и моя ошибка. Мы играли в три звена, но при счете 2:3 четвертое звено вышло и неплохо сыграло», — приводит слова Квартальнова сайт КХЛ.

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 7 очков в 9 матчах. Следующую игру команда проведет 26 сентября против «Ак Барса».

источник: КХЛ
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