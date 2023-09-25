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Гол Барбашева не спас «Вегас» от поражения в предсезонной игре против «Сан-Хосе»

Матч завершился победой «акул» со счётом 5:2.
Гол Барбашева не спас «Вегас» от поражения в предсезонной игре против «Сан-Хосе»
25 сентября 2023 08:18
автор: Виталий Овсянников
автор фото: НХЛ

В Сан-Хосе на арене «САП Центр» подошёл к концу предсезонный матч НХЛ, в котором местный «Сан-Хосе Шаркс» сыграл против «Вегас Голден Найтс».

Отметим, что встреча завершилась победой «акул» со счётом 5:2.

Авторами заброшенных шайб в составе победителей стали Генри Тран (дубль), Томаш Гертл, Нэйтан Тодд и Кайл Берроуз. Также за «акул» результативную передачу оформил российский форвард Александр Барабанов.

За «рыцарей» отличились россиянин Иван Барбашев и Бретт Хауден. Автором ассиста стал Павел Дорофеев.

источник: «Советский спорт»
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