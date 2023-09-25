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Бывший вратарь «Спартака» Гудачек заявил, что хочет вернуться в КХЛ

Хоккеист играл в пяти клубах лиги.
25 сентября 2023 09:55
автор: Александр Поволоцкий

Словацкий вратарь Юлиус Гудачек оценил перспективы своего возвращения в Континентальную хоккейную лигу.

Ранее голкипер выступал за «Сибирь», «Северсталь», «Спартак», рижское «Динамо» и «Барыс».

«До СВО я жил в России, и мы с семьёй были там счастливы. Ситуация в России и после этого не изменилась. Конечно, я сужу об этом с точки зрения игрока КХЛ, который едет туда исключительно ради спорта. Я определённо склонен вернуться в КХЛ, если появится хорошее предложение», — приводит Sportweb слова Гудачека.

В минувшем сезоне Юлиус провёл за «Барыс» 42 матча в регулярке. Срок действия контракта истёк после завершения чемпионата.

источник: «Советский спорт»
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