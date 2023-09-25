Бывший вратарь «Спартака» Гудачек заявил, что хочет вернуться в КХЛ

Словацкий вратарь Юлиус Гудачек оценил перспективы своего возвращения в Континентальную хоккейную лигу.

Ранее голкипер выступал за «Сибирь», «Северсталь», «Спартак», рижское «Динамо» и «Барыс».

«До СВО я жил в России, и мы с семьёй были там счастливы. Ситуация в России и после этого не изменилась. Конечно, я сужу об этом с точки зрения игрока КХЛ, который едет туда исключительно ради спорта. Я определённо склонен вернуться в КХЛ, если появится хорошее предложение», — приводит Sportweb слова Гудачека.

В минувшем сезоне Юлиус провёл за «Барыс» 42 матча в регулярке. Срок действия контракта истёк после завершения чемпионата.