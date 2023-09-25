«Матч был усложнен большим количеством удалений». Ларионов - о победе «Торпедо» над минским «Динамо»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался относительно победы своей команды в матче чемпионата КХЛ с минским «Динамо».

Игра завершилась со счётом 4:3 в пользу нижегородского клуба.

«Сложный матч, который был усложнен большим количеством удалений. Это, наверное, вопрос дисциплины, и мы об этом поговорили после игры. Благодарю соперника за возвращение в игру, они дали глоток воздуха болельщикам. Что сказал команде при 3:3? Главное в такой ситуации — сохранять спокойствие», - цитирует Ларионова пресс-служба КХЛ.

«Торпедо» набрало 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции.