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«Матч был усложнен большим количеством удалений». Ларионов - о победе «Торпедо» над минским «Динамо»

Нижегородский клуб идёт в лидерах Западной конференции.
25 сентября 2023 10:44
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался относительно победы своей команды в матче чемпионата КХЛ с минским «Динамо».

Игра завершилась со счётом 4:3 в пользу нижегородского клуба.

«Сложный матч, который был усложнен большим количеством удалений. Это, наверное, вопрос дисциплины, и мы об этом поговорили после игры. Благодарю соперника за возвращение в игру, они дали глоток воздуха болельщикам. Что сказал команде при 3:3? Главное в такой ситуации — сохранять спокойствие», - цитирует Ларионова пресс-служба КХЛ.

«Торпедо» набрало 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции.

источник: КХЛ
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