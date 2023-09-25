Нападающий «Трактора» Тертышный попросил обменять его в другой клуб КХЛ

По информации «Чемпионата», нападающий челябинского «Трактора» Никита Тертышный хочет сменить клубную прописку. Ранее интерес к хоккеисту проявляли «Торпедо», «Северсталь», «Спартак», «Амур» и минское «Динамо».

Источник сообщает, что 25-летний россиянин захотел покинуть «медведей» и запросил обмен в связи с желанием сменить обстановку и попробовать себя в другой команде. Отмечается, что на данный момент руководство челябинского клуба не дало согласия на обмен Тертышного.

В нынешнем сезоне КХЛ Никита Тертышный провёл шесть матчей и забросил одну шайбу при показателе полезности «-3». Его контракт с «Трактором» действует до 30 апреля 2024 года.

В минувшем сезоне Тертышный отыграл 64 матча в КХЛ и набрал 30 (8+22) очков за результативность.