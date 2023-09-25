Стали известны условия обмена вратаря «Адмирала» Серебрякова в СКА

В понедельник, 25 сентября, петербургский СКА усилил вратарскую позицию в лице Никиты Серебрякова. Голкипер перешел в клуб из Санкт-Петербурга из «Адмирала».

Как сообщает «Чемпионат», руководство СКА отдаст в аренду «Адмиралу» 19-летнего вратаря Сергея Иванова.

В нынешнем сезоне Иванов сыграл за армейский клуб три матча, в которых отразил 95,7% бросков с коэффициентом надежности 1,18.

Иванов начал путь профессионального хоккеиста в клубе «Газовик». Далее он выступал за команды системы СКА: «СКА-Варяги», «СКА-1946» и «СКА-Нева».