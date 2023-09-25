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«Все уже было сказано ранее. Контракт с ЦСКА. Мое дело – ловить шайбы». Федотов – о «Филадельфии»

Голкипер армейцев был дисквалифицирован ИИХФ до января 2024 года.
«Все уже было сказано ранее. Контракт с ЦСКА. Мое дело – ловить шайбы». Федотов – о «Филадельфии»
25 сентября 2023 12:40
автор: Виталий Овсянников
автор фото: РИА Новости

Российский хоккеист Иван Федотов, выступающий за ЦСКА на позиции голкипера, высказался о скандальной ситуации со своим контрактом.

Вратарь был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея (ИИХФ) до 1 января 2024 года в связи с нарушением контрактных обязательств перед клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфией Флайерз». Несмотря на отстранение, 26-летний голкипер принял участие в стартовом матче армейцев в сезоне с казанским «Ак Барсом» (2:5).

Напомним, после завершения сезона-2021/22 Федотов заключил с «Филадельфией» контракт, однако был призван на военную службу. В июле 2023 года хоккеист подписал двухлетнее соглашение с ЦСКА, имея на руках контракт с «Филадельфией».

«Об этой ситуации уже все было сказано ранее от людей вышестоящих, руководящих. Контракт с ЦСКА, поэтому сейчас в этом правовом поле он и действует. Мое дело сейчас – играть и показывать качественную игру, и просто оправдывать то, что мне предоставляли год назад. Сейчас просто самое главное – сконцентрироваться на игре, не думать о каких-то юридических и правовых вопросах. Мое дело – ловить шайбы, а что будет дальше – там от меня уже мало что зависит», – заявил Иван Федотов в эфире радио «Маяк».

Отметим, что голкипер сыграл за красно-синих уже шесть игр в текущем сезоне КХЛ, несмотря на дисквалификацию.

источник: Радиостанция «Маяк»
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