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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» оценил работу Панарина в тренировочном лагере

Артемий вновь намерен вести за собой «синерубашечников».
25 сентября 2023 14:24
автор: Виталий Стопин

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт оценил работу нападающего Артемия Панарина в тренировочном лагере команды. 31-летний россиянин считается лидером «синерубашечников».

«Отношение Артемия к тренировкам было отличным. Первые несколько дней Панарин тренировался очень усердно, и опять же, это были хорошие тренировки в отношении скорости. Приятно видеть от него такую напористость в работе. Нам очень нужно его качество», — приводит слова Лавиолетта Lohud.

В регулярном чемпионате НХЛ прошлого сезона Артемий Панарин принял участие во всех 82 матчах и набрал 92 очка по системе «гол+пас» — забросил 29 шайб и сделал 63 результативные передачи. В плей-офф россиянин провёл семь встреч, отметившись двумя голевыми передачами. «Рейнджерс» в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли — 2023 сенсационно проиграли «Нью-Джерси Дэвилз» (3-4 в серии).

источник: «Советский спорт»
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