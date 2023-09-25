Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» оценил работу Панарина в тренировочном лагере

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт оценил работу нападающего Артемия Панарина в тренировочном лагере команды. 31-летний россиянин считается лидером «синерубашечников».

«Отношение Артемия к тренировкам было отличным. Первые несколько дней Панарин тренировался очень усердно, и опять же, это были хорошие тренировки в отношении скорости. Приятно видеть от него такую напористость в работе. Нам очень нужно его качество», — приводит слова Лавиолетта Lohud.

В регулярном чемпионате НХЛ прошлого сезона Артемий Панарин принял участие во всех 82 матчах и набрал 92 очка по системе «гол+пас» — забросил 29 шайб и сделал 63 результативные передачи. В плей-офф россиянин провёл семь встреч, отметившись двумя голевыми передачами. «Рейнджерс» в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли — 2023 сенсационно проиграли «Нью-Джерси Дэвилз» (3-4 в серии).