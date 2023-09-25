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СКА одержал третью победу подряд, обыграв на выезде «Адмирал»

Дальневосточный клуб потерпел второе поражения кряду.
СКА одержал третью победу подряд, обыграв на выезде «Адмирал»
25 сентября 2023 15:03
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: РИА Новости

СКА на выезде обыграл «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча во Владивостоке завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

У армейцев отличились Николай Поляков (27-я минута) и Захар Бардаков (52-я). За »Адмирал» единственную шайбу забросил Тайлер Граовац (2-я).

СКА одержал третью победу подряд и поднялся на 6-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав десять очков. «Адмирал» идёт 11-м на Востоке. (6 очков).

КХЛ.

Регулярный чемпионат.

«Адмирал» – СКА – 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Граовац, 01:33 - Поляков, 26:45; Бардаков; 51:42.

источник: «Советский спорт»
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