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Роман Ротенберг поделился эмоциями после сложной победы СКА во Владивостоке

Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу армейцев.
25 сентября 2023 15:34
автор: Виталий Овсянников

Российский специалист Роман Ротенберг, возглавляющий СКА, поделился эмоциями после победы своей команды над «Адмиралом» (2:1) во Владивостоке.

Для армейцев она стала третьей подряд.

«Замечательная атмосфера, арены полностью заполнены. Это была тяжелая игра против организованной команды соперника. Они продемонстрировали отличную игру и создали нам немало трудностей. Сегодня мы выступили как единое целое. Нет у нас разделения на четвёртое и другие звенья, все игроки равноценны и важны. Ребята проделали отличную работу, и остальные должны также подниматься на их уровень. Противники применяют хорошую тактику, что позволяет им забивать много голов», - цитирует Ротенберга издание «Чемпионат».

У армейцев отличились Николай Поляков (27-я минута) и Захар Бардаков (52-я). За «Адмирал» единственную шайбу забросил Тайлер Граовац (2-я). СКА одержал третью победу подряд и поднялся на 6-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав десять очков.

В следующей игре армейцы сыграют в гостях с «Сибирью». Матч состоится 27 сентября.

источник: Чемпионат.com
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